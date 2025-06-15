الاحتلال ينصب بوابات حديدية جديدة شرق بيت لحم وشمال شرق القدس

وطن: نصبت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بوابتين حديديتين جديدتين في منطقتين مختلفتين من الضفة الغربية.

ففي محافظة بيت لحم، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أزالت السواتر الترابية التي كانت قد وضعتها في وقت سابق تحت الجسر الواصل بين منطقتي بيت تعمر وزعترة، واستبدلتها ببوابة حديدية، بهدف إحكام السيطرة على حركة المرور في المنطقة.

وفي الوقت ذاته، شرعت قوات الاحتلال، برفقة طواقم فنية، بنصب بوابة حديدية على المدخل الرئيسي لبلدة حزما شمال شرق القدس، مما أدى إلى إغلاق المدخل في كلا الاتجاهين، وسط تنديد شعبي بهذه الإجراءات.

وأوضح سكان محليون أن هذه البوابة الجديدة تأتي في سياق سياسات الاحتلال المستمرة للتضييق على تنقل المواطنين، وتُضاف إلى بوابة أخرى قائمة منذ سنوات على المدخل الجنوبي للبلدة والمعروف بمدخل "طبلاس".