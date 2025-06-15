العدوان الإسرائيلي على طولكرم يدخل يومه الـ140 وسط تصعيد عسكري متواصل

وطن: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها، لليوم الـ140 على التوالي، في ظل تصعيد ميداني واسع النطاق، شمل عمليات اقتحام وتخريب واعتقال، إلى جانب حصار خانق طال أحياء المدينة وضواحيها. كما يستمر الحصار على مخيم نور شمس لليوم الـ127 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دفعت منذ ساعات الصباح الأولى بتعزيزات عسكرية إلى شوارع المدينة، وتمركزت في السوق المركزي ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت وشارع نابلس، حيث أعاقت حركة المواطنين والمركبات، وسيرت آلياتها بعكس اتجاه السير، مطلقة أبواقها بشكل استفزازي، ما تسبب بحالة من التوتر والفوضى.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الشرقي للمدينة عبر بوابة عناب العسكرية، وتمنع مرور المركبات من خلاله، كما شددت وجودها على المدخل الجنوبي، خاصة في منطقة جسر جبارة، مما أدى إلى ازدحام مروري شديد.

وخلال ساعات الفجر، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات طالت عدة منازل في المدينة وضواحيها، من بينها بناية تعود لعائلة عصام عودة، أمين سر التجمع الوطني لأسر الشهداء، حيث تم اقتحام منزله ومنازل أشقائه وتخريب محتوياتها، إلى جانب استجواب أفراد العائلة ومصادرة هواتفهم وأجهزتهم المحمولة. كما اعتُقل المواطنان مفلح بلاونة من حي الأقصى في ضاحية شويكة، وعامر شحادة من عزبة الجراد.

ويفرض الاحتلال حصارًا مشددًا على مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تنتشر قواته الراجلة وآلياته العسكرية داخل الأحياء والأزقة، وتمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم، وسط إطلاق نار يستهدف كل من يحاول الاقتراب.

ويشهد مخيم طولكرم منذ عشرة أيام متتالية عمليات هدم موسعة، لا سيما في مناطق البلاونة والعكاشة والنادي، باستخدام جرافات الاحتلال التي دمرت عشرات المباني السكنية. وتشير التقديرات إلى نية الاحتلال هدم 106 مبانٍ في المخيمين، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المحلات التجارية.

أما في مخيم نور شمس، فقد دُمر أكثر من 20 مبنى سكنيًا خلال الأسابيع الماضية، ضمن خطة تستهدف هدم 48 مبنى، بزعم فتح طرق وتغيير معالم المنطقة.

وفي شارع نابلس، الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، تواصل قوات الاحتلال تحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية من خلال السيطرة على عدة مبانٍ، بعضها لا يزال تحت الاحتلال منذ أكثر من أربعة أشهر، من بينها منزل عائلة الفرعتاوي الذي احترق مؤخرًا، ومنع الاحتلال العائلة من الوصول إليه تحت تهديد السلاح.

ويعاني السكان من أضرار كبيرة في البنية التحتية والممتلكات بسبب السواتر الترابية والحواجز العسكرية العشوائية، التي تعرقل الحركة اليومية وتزيد من معاناتهم.

وقد أسفر العدوان المتواصل عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت حاملًا في شهرها الثامن، إضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين، ودمار واسع طال المنازل والمنشآت والبنية التحتية.

وبحسب آخر الإحصائيات، أدى التصعيد الإسرائيلي إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة، أي ما يزيد عن 25 ألف مواطن من المخيمين، وتدمير نحو 400 منزل بشكل كلي، وتضرر 2,573 منزلًا جزئيًا، بينما لا تزال مداخل المخيمين مغلقة بالسواتر الترابية، ما جعلهما أشبه بمناطق منكوبة شبه خالية من السكان.