الاحتلال يجري أعمال تجريف وهدم في الجهة الجنوبية من مخيم جنين

وطن: باشرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أعمال تجريف وهدم في المنطقة الجنوبية من مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال دمرت وجرفت مناطق بالقرب من شارع مهيوب في المنطقة الجنوبية للمخيم، فيما يُعتقد أن هذه الأعمال هي جزء من خطة للتوسع وشق شوارع جديدة.

وكانت قوات الاحتلال قد دفعت، خلال اليومين الماضيين، بجرافات عسكرية إضافية إلى مخيم جنين تمهيدًا لهدم 95 منزلًا كانت قد أصدرت أوامر بهدمها، يوم الاثنين الماضي، في عدة حارات وأحياء داخل المخيم.

ويواصل الاحتلال حصار مخيم جنين بشكل كامل، ويحولّه إلى منطقة معزولة، حيث يمنع الدخول إليه، ويضع ثلاث بوابات حديدية على مداخله الرئيسية، وذلك منذ قرابة 146 يومًا.