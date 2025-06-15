استشهاد مواطنة وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال نازحين شمال غرب خان يونس

وطن: استُشهدت مواطنة وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين أمام بوابة سجن "أصداء" شمال غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف الاحتلال "بركسًا" مقابل سجن "أصداء" في المنطقة ذاتها.

وفي السياق، أفاد مراسلنا بوصول وحدات من الدم إلى مجمع ناصر الطبي، بعد الحملة المشتركة للتبرع بالدم بين المجمع ومستشفى الكويت التخصصي.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته مصادر طبية اليوم الأحد، إلى 55,362 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 128,741 إصابة، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.