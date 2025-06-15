غنام: مجلس طوارئ المحافظة في حالة انعقاد دائم لضمان الجاهزية والاستجابة لأي طارئ

وطن: أعلنت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، عن رفع الجاهزية لمؤسسات المحافظة للتعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا، مؤكدة أن مجلس الطوارئ في المحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الميدانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الموسّع لمجلس الطوارئ، الذي عُقد اليوم الاحد، بمشاركة كافة المؤسسات المدنية والأمنية والشركاء والقوى الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، بهدف مناقشة التحديات الراهنة في ظل، تشديد الاحـ ــتـ ــلال حصاره واغلاقه لمدنننا وبلداتنا.

وشددت غنام على أهمية التكامل بين كافة مكونات المجتمع و المؤسسات المدنية والامنية واللجان الأهلية، لضمان تعزيز صمود المواطنين والاستقرار في ظل تصاعد عدوان الاحـ ــتلال وقطعان المسـ ــتوطنين.

وأوضحت أن لجان الطوارئ الفرعية في الهيئات المحلية، في البلديات والمجالس القروية، قد تم تفعيلها لمتابعة أوضاع المواطنين ميدانيًا، ورفع الجاهزية في القطاعات الحيوية كافة، لضمان إيصال الخدمات الصحية والإغاثية والإسعافية في حال تفاقم الأوضاع، مؤكدة على أهمية وحدة الصف الوطني وتكامل الجهود الرسمية والفصائلية والشعبية في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بشعبنا.

وفي سياق متصل، طمأنت د. غنام المواطنين بشأن توفر المواد التموينية والسلع الأساسية، مشددة على عدم التهافت على المتاجر أو محطات الوقود، مع تأكيدها على استمرار الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.

وأشادت بالجهود التي تبذلها الطواقم العاملة في الميدان، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية، خاصة ما يتعلق بالتجمعات العامة وإغلاق المتنزهات. لافتةً في الوقت ذاته على ان الجهات المختصة على أتم الجاهزية لضمان سير امتحانات الثانوية العامة" التوجيهي" كما هو مقرر.

من جانبها، استعرضت المؤسسات الشريكة خططها وجاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، مؤكدين أن التكامل والتنسيق بين الجميع سيسهم في ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في وجه الأزمات.