جيش الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده خلال معارك مع المقاومة بغزة

وطن: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي من قواته خلال معارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل رقيب اول (احتياط) نوعام شيمش، 21 عاماً، من القدس، وهو قائد فصيلة في كتيبة شمشون (92)، لواء كفير،حيث قتل في معركة في جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس إن جنديًا قتل وإصابة آخر بجروح حرجة جدا في حدث أمني بغزة.

والأربعاء الماضي، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 4 جنود إسرائيليين خلال اشتباكين منفصلين مع مقاومين بخانيونس جنوب قطاع غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ضابطًا أصيب "بنيران صديقة" في رفح.

وتوصل فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق متعددة من قطاع غزة.