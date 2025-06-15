ما هو صاروخ "الحاج قاسم" الذي استخدمته إيران في هجومها الأخير على "إسرائيل" ؟

وطن: كشفت مصادر إعلامية إيرانية أن الصاروخ الذي استخدمته طهران في الهجوم الأخير على "إسرائيل" هو صاروخ "الحاج قاسم"، وهو صاروخ باليستي تكتيكي دقيق، يُعد من أبرز الأسلحة الإيرانية في مجال المواجهات غير التقليدية.

وبحسب ما أعلنته طهران، يتميز الصاروخ بمدى يتجاوز 1400 كيلومتر، ما يمكّنه من إصابة أهداف بعيدة بدقة عالية.

كما أنه مزوّد برأس حربي شديد الانفجار يمنحه قدرة تدميرية واسعة، ويعتمد الصاروخ على الوقود الصلب، ما يساهم في سرعة الإطلاق والجاهزية الميدانية، إلى جانب نظام توجيه ذكي يوفّر دقة في الإصابة.

وقد سُجّل أول استخدام قتالي له خلال الهجوم الأخير على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضربة وُصفت بأنها "رسالة استراتيجية".

وأكدت المصادر الإيرانية أن الصاروخ يُعد جزءًا من منظومة المواجهة غير التقليدية، ومخصص لتنفيذ هجمات دقيقة من مسافات بعيدة، في إطار سياسة الردع والدفاع عن السيادة الوطنية.

ويحمل الصاروخ اسم "الحاج قاسم" تكريماً لقائد فيلق القدس الإيراني السابق، الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أمريكية عام 2020.