بلدية غزة: دمار الاحتلال لـ 80% من آلياتنا يهدد استمرارية الخدمات الأساسية

وطن: أعلنت بلدية غزة أن الاحتلال دمّر نحو 134 آلية خدمية، ما يعادل 80% من إجمالي آليات البلدية، مشيرة إلى أن هذا الدمار يرافقه نقص حاد في الوقود والزيوت، ما يعوق تشغيل الآليات والمرافق الحيوية بشكل دائم.

وأكدت البلدية أن الآليات والوقود ومصادر الطاقة تشكّل شريانًا حيويًا لعملها، إذ تُعد أساسية لضمان تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وجمع النفايات، وفتح الطرق، إضافة إلى تشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي.

وحذّرت البلدية من أن النقص الكبير في الآليات وقطع الغيار، وعدم توفر الوقود، يُقيّد بشكل خطير قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لسكان المدينة.

وجددت بلدية غزة مناشدتها للمنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة لعام 2025، بما يُسهم في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في المدينة.