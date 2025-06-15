إيهود باراك: "إسرائيل" لا تستطيع وحدها إعلان حرب تستهدف "إزالة النظام الإيراني"

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك اليوم الأحد، إن "إسرائيل" أمام اختبار طويل ومؤلم، وهي لا تستطيع وحدها إعلان حرب تستهدف إزالة النظام الإيراني.

وقال باراك: "لقد حققنا إنجازات كبيرة بالهجوم على إيران ونحن أمام اختبار طويل ومؤلم"، مضيفا أن "إسرائيل لا تستطيع وحدها إعلان حرب تستهدف إزالة النظام الإيراني".

وأكد باراك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية، أهمية التنسيق مع الحلفاء الدوليين لمواجهة التحديات الاستراتيجية التي تفرضها طهران.

وأشار باراك إلى أن العملية العسكرية الأخيرة حققت "إنجازات كبيرة"، لكنه قال إن إسرائيل تقف أمام "اختبار طويل ومؤلم" في المرحلة المقبلة، وأضاف: "قد تتسارع وتيرة التطورات، إذا قررت إيران المضي نحو امتلاك سلاح نووي، مستندة إلى مزاعم بأن العدوان الإسرائيلي – من دولة توصف في تقارير دولية بأنها نووية ولم توقع على معاهدة عدم الانتشار – يشكل تهديدا وجوديا، ولا يترك لها خيارا سوى السعي لامتلاك الردع النووي".

وتابع: "لكن أجواء النشوة في الشارع، وفي الإعلام، وفي إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن "إزالة التهديد النووي الإيراني"، هي سابقة لأوانها وبعيدة عن الواقع".