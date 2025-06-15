انصار الله اليمنية: استهداف مواقع حساسة للاحتلال في منطقة يافا بعدد من الصواريخِ الباليستية فرطِ صوتية

رام الله - وطن: أعلنت حركة أنصار الله اليمنية تنفيذ قوتها الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ أهدافاً حساسةً للاحتلال الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ فرطِ صوتيةِ نوع فلسطين2 وذلك في أوقاتٍ متفاوتةٍ خلالَ الأربعِ والعشرينَ ساعةً الماضية، وقد تناسقتْ هذه العمليةُ مع العملياتِ التي ينفذُها الجيشُ الإيرانيُّ والحرسُ الثوريُّ ضدَّ الاحتلال الإسرائيليِّ .

وأمد المتحدث باسم انصار الله يحيى سريع ان العمليات حقَّقَتِ العمليَّاتُ أهدافَها بنجاحٍ .

وحيت القوّاتُ المسلَّحةُ اليمنيَّةُ الجمهوريَّةَ الإسلاميَّةَ في إيرانَ شعبًا وجيشًا وقيادةً، وهي تواجهُ ببسالةٍ وبإرادةٍ وبعزمٍ وإيمانٍ العدوانَ الصهيونيَّ الغاشمَ، وتُسدِّدُ بالتوكُّلِ على اللهِ الضرباتِ تِلوَ الضرباتِ على منشآتِهِ ومقرَّاتِهِ وقواعدِهِ.