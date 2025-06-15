"إسرائيل" تطلب من واشنطن الانضمام إلى الضربات ضد إيران: نعجز عن تدمير "فوردو"

وطن: أكد مسؤول أميركي لموقع "واللا" العبري، أن "إسرائيل" طالبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشاركة المباشرة في الهجمات ضد إيران، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة لا تفكر حالياً في اتخاذ هذه الخطوة".

ووفقاً لمصدرين إسرائيليين للموقع، قدمت "إسرائيل" خلال الساعات الـ48 الماضية طلباً رسمياً للولايات المتحدة بالمشاركة في الهجمات ضد إيران"، مشددة على ضرورة الدعم الأميركي لتدمير منشأة "فوردو" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم الواقعة داخل أعماق جبل في محافظة قم.

وقال المصدران إنّ "إسرائيل" لا تملك قنابل خارقة للتحصينات بالقوة المطلوبة من أجل تدمير هذه المنشأة، كما لا تملك قاذفات استراتيجية قادرة على حملها. وأضافا أنّ الولايات المتحدة لديها اثنتان بمدى تحليق إلى إيران.

كما صرح مصدر إسرائيلي للموقع، أن "الرئيس ترامب ألمح في مكالمة أجراها مع بنيامين نتنياهو في الأيام التي سبقت بدء العملية ضد إيران، إلى أنه سيتدخل في الحرب إذا كان هناك حاجة".

كما أضاف أنّه بعد الهجوم الإسرائيلي ضد إيران فجر الجمعة، "أعاد مسؤولون إسرائيليون طرح القضية مع الإدارة الأميركية".

بدورها، نقلت قناة "كان" العبرية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّه "لكي ندمر البرنامج النووي الإيراني نحن بحاجة إلى مساعدة مكثفة من الولايات المتحدة، هذا أمر لا يمكن لإسرائيل القيام به لوحدها".

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ القوات الأميركية تشارك براً وبحراً وجواً في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

ما هي منشأة "فوردو"؟

منشأة "فوردو" الإيرانية هي لتخصيب اليورانيوم تقع داخل جبل في منطقة قرب مدينة قم، على بُعد نحو 90 كم جنوب طهران. وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي.

تتميز "فوردو" بكونها منشأة تحت الأرض، مما يجعلها محصنة إلى حد كبير من الضربات الجوية، وهي مخصصة لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.