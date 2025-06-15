الرقابة العسكرية الإسرائيلية تحظر النشر على 4 أحداث وقعت خلال الليلتين الماضيتين

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظر نشر على 4 أحداث وقعت خلال الليلتين الماضيتين.

يأتي ذلك، فيما تظهر المشاهد والصور المتداولة من مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية لا سيما في تل أبيب، دمارا هائلا، غير مسبوق، بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقد سجل فجر اليوم مقتل 4 على الأقل في بات يام جنوب تل أبيب، ومئات الجرحى والمفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى بشكل مباشر.

وتعرضت مدن عدة هذه الليلة لهجوم صاروخي إيراني، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أدى إلى مقتل 4 مستوطنين و240 مصابا وعشرات العالقين تحت الأنقاض جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام جنوب تل أبيب.