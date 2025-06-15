هجوم إيراني مركّب بالصواريخ والمسيرات يضرب عمق الاحتلال: قتيلة وإصابات ودمار هائل في "تل أبيب"

وطن: نفذت إيران، فجر اليوم الأحد، عملية إطلاق مركبة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية استهدفت وسط فلسطين المحتلة، وتحديداً مناطق "تل أبيب"، وذلك في إطار ردها المستمر على العدوان الإسرائيلي على بلادها.

ودوّت صفارات الإنذار في أنحاء فلسطين المحتلة، لا سيما في المناطق بين "نتانيا" و"تل أبيب" مع سماع انفجارات ضخمة، بالإضافة إلى "أسدود" ومحيطها.

وتحدث جيش الاحتلال عن إطلاق نحو 50 صاروخاً إيرانياً في الرشقة الأخيرة على "إسرائيل".

كما شهدت مبانٍ في "تل أبيب"، دماراً هائلاً واشتعال النيران بعد سقوط الصواريخ الإيرانية، وإصابة 6 مواقع فيها، بالإضافة إلى إصابة مباشرة بالقدس المحتلة.

كذلك أصاب صاروخ إيراني بشكل مباشر أحد الأبراج العالية في "تل أبيب الكبرى".

وفي حصيلة غير نهائية، أفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي عن قتيلة و53 مصابا ودمار كبير حصيلة القصف الأخير في "تل أبيب" وتواصل عمليات الإنقاذ

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إجلاء إصابات خطيرة من شوارع "تل أبيب"، نتيجة الهجمة الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أنّ فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في "غوش دان" (منطقة الوسط) والقدس بعد سقوط صواريخ وإصابة مبانٍ واندلاع عدة حرائق.