أنصار الله: الاحتلال يلجأ إلى تسويق الأكاذيب لصناعة نصر وهمي

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" في اليمن، حزام الأسد، مساء السبت، إنّ "العدو الصهيوني يترنّح تحت وقع الضربات المسددة، ويلجأ إلى تسويق الأكاذيب لصناعة نصر وهمي يغطّي هزائمه".

كلام الأسد، الذي جاء في منشور على حسابه على منصة "إكس"، جاء بعد مزاعم في الإعلام الإسرائيلي عن عملية اغتيال في صنعاء، مؤكدًا أن هذه الأكاذيب محاولة لصرف الأنظار عن ضربات طهران الأخيرة ضمن عملية "الوعد الصادق 3".

وفي السياق نفسه، قال عضو المكتب السياسي في الحركة، علي القحوم، إنّ "كيان الاحتلال يعيش حالة تخبط وهستيريا غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن ذلك بدا واضحاً في غزة، وكذلك في الرد الإيراني المزلزل.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق شنّ هجمات صاروخية واسعة على أهداف داخل الأراضي المحتلة، استهدفت منشآت عسكرية ومراكز إمداد الطاقة.

وأشار محللون في هذا السياق، إلى أنّ مزاعم الاحتلال بشأن اغتيال قيادي في أنصار الله تهدف إلى تشتيت الرأي العام عن مفاعيل الضربات الإيرانية وما تلحقه من خسائر فادحة في "إسرائيل"، وأيضاً في إطار الحرب النفسية.