لليوم الثاني على التوالي.. الحرس الثوري يعلن قصف أهداف "إسرائيلية" في عملية "الوعد الصادق 3"

وطن: أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، ردًا على ما وصفه بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة الإيرانية".

وقال الحرس الثوري في بيان رسمي إن "القوات الجوفضائية أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مواقع حيوية داخل الكيان الصهيوني"، مؤكداً أن العملية جاءت في سياق "الرد الساحق على العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت إيرانية".

وأشار البيان إلى أن الضربات استهدفت "منشآت إنتاج وقود المقاتلات ومراكز تزويد الطاقة" داخل "إسرائيل"، مضيفًا أن "العمليات الهجومية ستتواصل بشكل أشد وأوسع في حال استمرار اعتداءات الاحتلال على الأراضي الإيرانية".

في المقابل، أفاد الحرس الثوري بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية تمكنت من "رصد واعتراض وتدمير ثلاث صواريخ كروز، وعشر طائرات مسيّرة، إضافة إلى عشرات المسيّرات الصغيرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مناطق الاشتباك داخل البلاد".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط عدة صواريخ في مناطق متفرقة من مدينة حيفا شمال الأراضي المحتلة، مع سماع دوي انفجارات قوية في المدينة ومحيطها، فيما أُطلقت صفارات الإنذار في شمال حيفا، ومحيط الناصرة، والعفولة، والجليل الأعلى والغربي شمال فلسطين المحتلة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى حالة من الذعر بين المستوطنين، الذين تلقوا تعليمات من الجبهة الداخلية الإسرائيلية بضرورة البقاء داخل الملاجئ، تحسبًا لمزيد من الهجمات الإيرانية.

يأتي ذلك وسط حالة استنفار أمني قصوى في "إسرائيل" لليوم الثاني على التوالي، في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية من الجانب الإيراني، والتي وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها "الأخطر منذ سنوات"، فيما لا تزال تفاصيل الخسائر البشرية والمادية غير واضحة حتى الآن.