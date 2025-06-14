"الوعد الصادق 3": صواريخ إيرانية نحو "كيان" الاحتلال.. استهداف منشآت وإصابات في حيفا

وطن: لليوم الثاني، دوّت صفارات الإنذار في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء السبت، في إثر إطلاق صواريخ من إيران، وسط تعليمات من الجبهة الداخلية ببقاء المستوطنين في الملاجئ.

وأكدت وسائل إعلام عبرية استهداف الصواريخ الإيرانية منشآت في حيفا، شمالي فلسطين المحتلة، حيث سُمعت في المدينة أصوات انفجارات كبيرة بعد سقوط عدد من الصواريخ.

وتركّز دوي صفارات الإنذار في حيفا ومحيطها، حيث تم تفعيل الإنذارات في "الكريوت"، شمالي المدينة، وفي جنوبيها.

كما دوت صفارات الإنذار في الناصرة ومحيطها، العفولة، الجليل الأعلى والجليل الغربي.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام ايرانية، أُطلقت دفعة الصواريخ الباليستية الجديدة في اتجاه كيان الاحتلال من مختلف المحافظات الإيرانية.

بدوره، ذكر التلفزيون الإيراني أنّ إيران أطلقت 100 صاروخ في اتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أنّ القوات الجوية تشنّ هجوماً مركباً، بالصواريخ البالستية والمسيّرات.