اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا يكرّم المناضلة غريتا غوتنبيرغ خلال مظاهرة تضامنية في ستوكهولم

وطن: قدّم وفد من اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، اليوم السبت، رسالة شكر وتقدير للناشطة الأممية غريتا غوتنبيرغ، وذلك خلال مظاهرة حاشدة نُظّمت في العاصمة السويدية ستوكهولم دعمًا للشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

وجاءت الرسالة موقعة من رئيس الاتحاد، الدكتور جورج رشماوي، باسم المكتب التنفيذي، تعبيرًا عن الامتنان العميق لمواقف غوتنبيرغ المشرفة وجهودها المتواصلة في مناصرة القضية الفلسطينية، لا سيما في مواجهة الحصار والعدوان على غزة.

وضم الوفد الذي سلم الرسالة كلًا من السيد علي سعد والدكتور رياض الخضري، حيث عبّرا باسم الاتحاد عن التقدير الكبير للدور الإنساني الذي تضطلع به غوتنبيرغ في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أعربت غوتنبيرغ عن امتنانها لهذه اللفتة، مؤكدة أن دعمها لفلسطين ينبع من التزامها الإنساني والضمير الحي. وقالت في كلمتها أمام الحشود:

“لو كان هناك عدل على هذه الأرض، لما اضطررنا للتظاهر كل يوم سبت، ولا لإرسال سفن لكسر الحصار، بل كنا سنقضي عطلتنا على شاطئ غزة.”

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة من التحركات الشعبية الأوروبية المتواصلة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة بإنهاء الاحتلال ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.