القسام تعلن تنفيذ كمين مركب استهدف قوات الاحتلال شرق خانيونس

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم، عن تنفيذ كمين مركب استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، وفق بيان أصدرته الكتائب.

وأوضحت الكتائب في بيان لها عبر "تلغرام" أن مقاتليها نفذوا "كميناً مركباً استهدف جنود وآليات الاحتلال من النقطة صفر، على خط الإمداد في منطقة الزنة شرق خان يونس"، مشيرة إلى تدمير ناقلتي جند باستخدام عبوتي "شواظ" و"العمل الفدائي".

وأضاف البيان أن مقاتليها تقدموا بعد التفجير وأجهزوا على أحد الجنود الإسرائيليين من مسافة قريبة، قبل استهداف قوة إنقاذ إسرائيلية عبر تفجير حقل ألغام مُعد مسبقاً، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها، في حين رُصدت عمليات إخلاء بواسطة طائرات مروحية إسرائيلية.

من جانبها، اعترفت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي من قوات الاحتلال وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال الاشتباكات الجارية مع المقاومة في قطاع غزة، واصفةً ما جرى بأنه "حدث أمني صعب"، بينما لا تزال المواجهات مستمرة على أكثر من محور في القطاع.

وفي سياق متصل، قصفت كتائب القسام مستوطنة "نيريم" بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، فيما دوّت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بغلاف غزة، منها "نير عوز" و"نيريم"، إثر إطلاق عدة رشقات صاروخية باتجاهها، بحسب القناة 12 العبرية.

يُذكر أن كتائب القسام نشرت أمس الجمعة مشاهد مصورة لعملية "حجارة داود"، أظهرت استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة موجهة قرب مفترق أبو شرخ جنوب خان يونس، ضمن سلسلة عمليات ميدانية متصاعدة ضد التوغلات الإسرائيلية في القطاع.