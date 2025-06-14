الدفاعات الإيرانية تتصدى لعدوان "إسرائيلي" على حقل بارس الجنوبي وتُسقط أهدافاً معادية في عدة مناطق

وطن: أعلن قائد مقرّ "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي شادماني، اليوم السبت، أنّ الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت 10 أهداف إسرائيلية في أجواء البلاد، في إطار تصديها لمحاولات اختراق جوية مكثفة.

وأوضح العميد شادماني أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي في سماء العاصمة طهران، بينما كانت تحاول استهداف مصفاة نفط طهران، وفق ما نقله مراسل قناة "الميادين".

كما تمكّنت الدفاعات الجوية الإيرانية من إسقاط مسيرتين في أجواء مدينة قم جنوبي طهران، وثلاث طائرات مسيرة أخرى في محافظة إيلام غرب البلاد.

وفي تطور آخر، استهدف الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية حقل "بارس الجنوبي" للغاز الطبيعي، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، دون الإشارة إلى حجم الخسائر الناتجة عن الهجوم.

وفي سياق متصل، أعلنت البحرية الإيرانية اعتراض مدمرة بريطانية في بحر عمان، ومنعها من الاقتراب من مياه الخليج بعد تحذير مباشر عبر الطائرات المسيّرة القتالية. وأكدت القوات البحرية أن المدمرة البريطانية دخلت المنطقة بهدف دعم هجمات إسرائيلية محتملة على الداخل الإيراني.

كما كشفت الشرطة الإيرانية عن تدمير خمس طائرات مسيّرة في عمليات متفرقة على الحدود الإيرانية، حيث تم إسقاط مسيّرة في أرومية، ثلاث مسيّرات في أردبيل، وأخرى في مريوان، بالإضافة إلى طائرة تجسس إسرائيلية في مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد غير مسبوق بين طهران وتل أبيب، على وقع التوتر المتزايد في المنطقة بعد الضربات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت عمق الأراضي المحتلة.