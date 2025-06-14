مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بنيران المقاومة في غزة

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، مقتل جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واصفةً الحادث بأنه "حدث أمني صعب" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت التقارير العبرية إلى أن الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي المقاومة لا تزال متواصلة على أكثر من محور داخل القطاع، في ظل تصاعد المواجهات الميدانية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها النوعية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق متعددة من قطاع غزة، بما في ذلك استهدافات مباشرة بالعبوات الناسفة، الكمائن المسلحة، وقصف الآليات والجرافات العسكرية.

وكان جيش الاحتلال قد أقر، قبل أيام، بإصابة أربعة من جنوده في حادثين منفصلين خلال المعارك الدائرة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ليرتفع بذلك حجم خسائره البشرية في ظل محاولاته المتواصلة لاجتياح مناطق واسعة من غزة منذ استئنافه العمليات العسكرية المكثفة في 18 مارس/آذار الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، نجحت فصائل المقاومة في تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف القوات المتوغلة، في مشهد يعكس استمرار المعارك العنيفة وتعثر تقدم الاحتلال رغم الغطاء الجوي والدعم اللوجستي الكبير.