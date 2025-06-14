شركة الاتصالات الفلسطينية: عودة تدريجية لخدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة

وطن: أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم، عن بدء استعادة خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية بشكل تدريجي في محافظتي غزة وشمال غزة، بعد انقطاع واسع نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وأوضحت الشركة أن عودة الخدمات جاءت بعد نجاح طواقمها الفنية في الوصول إلى بعض المقاطع المتضررة من الشبكة وإجراء الإصلاحات اللازمة، رغم الأوضاع الأمنية المعقدة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.

وأكدت الشركة استمرار العمل بأقصى طاقتها، وضمن الإمكانيات المتاحة، من أجل استكمال إعادة الخدمات إلى المناطق المتبقية في وسط وجنوب قطاع غزة.