المقاومة تقصف تجمعات جنود الاحتلال ومواقع القيادة شرق خان يونس.. وصافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "الغلاف"

وطن: أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومقرات قيادة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن تصعيد ميداني متواصل في المنطقة.

وأوضحت السرايا، في بيانين منفصلين، أن مقاتليها "قصفوا بوابل من قذائف الهاون عيار 60 موقعاً لتجمع جنود وآليات العدو المتوغلة في منطقة قديح شرق خان يونس"، مضيفةً في بيان آخر أنها "استهدفت بعدد من قذائف الهاون الثقيل مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصهيوني في موقع السناطي المستحدث شرق المدينة".

من جهتها، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف مستوطنة "نيريم" بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، في إطار المواجهات المستمرة على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 العبرية أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "نير عوز" و"نيريم"، عقب رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، حيث تم إطلاق صاروخين تجاه "نير عوز"، فضلاً عن 4 صواريخ أخرى باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع منذ ساعات الصباح.

وعرضت كتائب القسام، أمس الجمعة، مشاهد مصوّرة ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، أظهرت استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق أبو شرخ جنوب خان يونس.

وتشهد محاور القتال في خان يونس تصعيداً ميدانياً ملحوظاً، مع استمرار محاولات الاحتلال توسيع نطاق توغله في المدينة، وسط مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية التي تؤكد استمرارها في التصدي للعدوان.