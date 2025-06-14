نتنياهو يتوعّد بضربات جديدة ضد إيران وطهران تهدد بردّ أقسى

وطن: هدّد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بأن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ستقصف "كل موقع وكل هدف" تابع للنظام الإيراني، محذّراً طهران من أن "ما شعرت به حتى الآن لا يساوي شيئاً مقابل ما ستراه في الأيام المقبلة".

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية اليوم إن "سلاح الجو الإسرائيلي سيقصف كل موقع وكل هدف تابع للنظام الإيراني"، مضيفاً أن ما شعرت به طهران حتى الآن "لا يساوي شيئاً مقارنة بما ستشهده في الأيام المقبلة".

وزعم أن الضربة الأخيرة استهدفت موقع التخصيب المركزي في إيران وألحقت به أضراراً كبيرة، مشيراً إلى أن بلاده "نجحت في تقويض البرنامج النووي الإيراني لسنوات إلى الوراء"، إضافة إلى استهداف الفريق القيادي الذي يقود المشروع النووي، دون كشف تفاصيل إضافية.

في المقابل، أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده "ستردّ بقوة أكبر وأكثر حسماً إذا تكررت الاعتداءات الإسرائيلية"، متهماً الاحتلال، بدعم من الولايات المتحدة، بانتهاك القوانين الدولية، مشدداً على أن إيران نجحت في إسقاط عدد من المعدات العسكرية الإسرائيلية خلال الهجمات الأخيرة.

وشدد بزشكيان، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على أن الغرب "يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنه يواصل دعم إسرائيل سياسياً وعسكرياً"، معتبراً أن هذه الهجمات تكشف "زيف وعود واشنطن ولا يمكن الوثوق بالتزامها".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني دعم طهران الكامل للقوات المسلحة الإيرانية، وقالت إن "عملية الوعد الصادق 3 كانت مطلباً شعبياً ومشروعاً"، لافتة إلى أن إيران ستواصل الرد على أي تهديد عسكري ما دام ذلك ضرورياً لحماية أمنها.