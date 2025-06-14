الخارجية العُمانية: المحادثات بين إيران وواشنطن لن تعقد غداً

وطن: أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم السبت، أن المحادثات التي كانت مقررة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط غداً الأحد لن تنعقد، في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن على خلفية الأوضاع الإقليمية وتحديداً العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال البوسعيدي في تصريح رسمي إن "الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم"، مشيراً إلى أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات رغم تعثر الجهود الحالية.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي قوله إن "الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بإجراء مباحثات مع إيران بشأن برنامجها النووي"، رغم ما وصفه بـ"رفض طهران المتكرر" واستمرار التوتر في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تفضّل الحل السلمي للأزمة النووية مع إيران، مضيفاً أن "الرئيس يواصل إرسال رسالة واضحة مفادها تفضيل السلام والحوار"، معتبراً أن إيران لا تزال تملك خيار العودة إلى المفاوضات.

كما شدد على أن وزارة الدفاع الأميركية تتابع تطورات التصعيد في المنطقة "لحظة بلحظة"، وتجري تقييماً دائماً للمخاطر، مؤكداً جاهزية القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة لأي طارئ.

في المقابل، هاجم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإدارة الأميركية، متهماً واشنطن بـ"عدم الجدية" في مسار المفاوضات، قائلاً إن "التنسيق بين الكيان الإسرائيلي وواشنطن في تنفيذ العدوان، بالتزامن مع الحديث عن المفاوضات، يشكل دليلاً واضحاً على عدم صدقية الإدارة الأميركية".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، أن استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة "أمر غير مبرر" في ظل ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي الوحشي" على بلاده بدعم أميركي مباشر.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه الكامل للضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف إيرانية، واصفاً إياها بـ"الناجحة"، وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نحن ندعم إسرائيل بالتأكيد".