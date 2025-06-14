الحوثي: "إسرائيل" تسعى لفرض معادلة استباحة شاملة بدعم غربي والصمت عنها يُشجع مزيدًا من العدوان

وطن: قال قائد حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران يُعد "عدوانًا إجراميًا وغاشمًا يهدف إلى كسر أي قوة مستقلة في المنطقة"، مؤكدًا أن إيران "تمثل نموذجًا حضاريًا وقوة إسلامية داعمة للقضية الفلسطينية".

وأكد أن "إسرائيل، بدعم غربي، تسعى لفرض معادلة استباحة كاملة على الأمة، ولا تراعي أي اعتبارات أو قوانين"، محذرًا من أن الصمت والتخاذل في وجه هذه الجرائم سيؤدي إلى مزيد من العدوان.

وأشار الحوثي، إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة باستهدافها منشأة نووية إيرانية، قائلاً: "استهداف منشأة نووية خطوة عدوانية خطيرة للغاية، ولولا وجود إنشاءات تحت الأرض لكانت العواقب كارثية".

وأضاف: "نحن في مرحلة حساسة من الصراع مع اليهود الصهاينة، وهناك خياران لا ثالث لهما: إما الخنوع، أو المواجهة"، لافتًا إلى أن إسرائيل تسعى لتغيير وجه الشرق الأوسط، عبر إخضاع شعوبه والسيطرة الكاملة على مقدراته.

وفي ما يتعلق بالمواقف العربية والإسلامية، رحب الحوثي بإجماع الدول على إدانة العدوان الإسرائيلي، لكنه شدد على أن "الإدانة وحدها لا تكفي"، داعيًا إلى موقف سياسي وإعلامي موحد، ودعم واضح لإيران باعتبارها دولة معتدى عليها.

كما أكد الحوثي على "مواصلة الدعم الكامل لغزة ومشاركة أنصار الله في الحرب المفتوحة مع إسرائيل"، معربًا عن تعازيه للقيادة والشعب الإيراني، واعتزازه "بشهادة القادة الإيرانيين الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان".

ودعا في ختام كلمته دول المنطقة إلى "مساندة الموقف الإيراني"، قائلاً: "إسرائيل خطر مشترك، وردعها مصلحة للجميع، والانتصار الإيراني هو انتصار للقضية الفلسطينية وللأمة الإسلامية بأسرها".