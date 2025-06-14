قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية على مدخل قرية دوما جنوب نابلس

وطن: نصبت قوات الاحتلال، اليوم السبت، بوابة حديدية على المدخل الوحيد لقرية دوما الواقعة جنوب محافظة نابلس، في خطوة من شأنها تشديد الحصار المفروض على سكان القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للقرية ببوابة حديدية كبيرة، دون إنذار مسبق، ما أدى إلى عزل القرية بالكامل عن محيطها.

وأشارت، إلى أن هذه الخطوة تفاقم معاناة سكان دوما، كون قريتهم تُعد من القرى القليلة في المنطقة التي لا تربطها طرق مباشرة بالقرى المجاورة، ما يجعل هذا المدخل هو المنفذ الحيوي والوحيد للسكان.

وأضافت المصادر، أن إغلاق هذا الطريق يهدد الحركة اليومية للمواطنين، ويعطل وصول الخدمات الأساسية مثل الإسعاف والمواد التموينية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها القرية.

ويأتي نصب البوابة الحديدية في سياق سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى فرض قيود على حركة المواطنين، من خلال الحواجز العسكرية والإغلاقات المفاجئة بعد أندلاع الحرب مع ايران، الأمر الذي يُفاقم من معاناة السكان اليومية، سواء في التنقل أو في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية.