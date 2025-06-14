رام الله: الاحتلال يضع بوابة جديدة عند سنجل ويعزلها بالكامل

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بوابة حديدية جديدة على المدخل الشمالي لبلدة سنجل شمال رام الله، وهو المدخل الوحيد المؤدي إلى البلدة.

وأفاد الناشط في البلدة عايد غفري، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق، ونصبت البوابة في منطقة "المحول"، ما أدى إلى عزل البلدة بشكل كامل، ومنعت الدخول أو الخروج منها، وذلك بعد أشهر من تركيب بوابة حديدية حمراء على المدخل الشرقي للبلدة، وبذلك يحيط بالبلدة بوابتان حديديتان، وسياج منذ أشهر يحيط بالبلدة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء البلدة، وسط خشية الأهالي من أن يكون هذا الإغلاق مقدمة لإغلاق طويل الأمد.