مصدر عسكري إيراني: الحرب ستتوسع لتشمل القواعد الأميركية بالمنطقة

وطن: ذكر المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الهجمات الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعفا مقارنة بالهجمات السابقة، في حين قال مصدر عسكري إيراني إن الحرب ستتوسع في قادم الأيام لتشمل القواعد الأميركية في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر عسكري وصفته بـ"المطلع" أن الحرب التي بدأت باعتداءات إسرائيلية ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأميركية بالمنطقة، وفق تعبيره.

وأضاف أن "المعتدين سيكونون هدفا لردنا الحاسم وواسع النطاق"، مشددا على أن القيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تقتصر على التحركات المحدودة التي نفذت الليلة الماضية.

كما قال المصدر العسكري المطلع إن الضربات الإيرانية "ستتواصل وستكون مؤلمة للغاية للمعتدين وستجعلهم يندمون".

في السياق ذاته، ذكلات وكالة مهر أن إيران أبلغت واشنطن وباريس ولندن بتوسيع الهجمات على إسرائيل.

ووفق ما نقلته رويترز عن وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم السبت، فقد حذرت إيران كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أن قواعدها وسفنها في المنطقة ستكون مستهدفة إذا ساعدت في التصدي لهجمات طهران على إسرائيل.

وأعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه عقد اجتماعا للمجلس أمس قبل الرد الإيراني على إسرائيل، و"استعرض خططا لمواصلة الرد على أي اعتداء من العدو".

وخلفت الهجمات الإيرانية -في أحدث حصيلة- مقتل 3 إسرائيليين، سقط اثنان منهم بقصف على مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب، في حين قُتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة رمات غان في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

وبلغ عدد المصابين نحو 90 إسرائيليا، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.

المصدر: الجزيرة + وكالات + الصحافة الإيرانية