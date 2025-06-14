5 إصابات بقصف الاحتلال لمركبة جنوبي لبنان

وطن: أصيب 5 مواطنين لبنانيين، اليوم السبت، بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية، في بلدة بيت ليف، جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام؛ لبنانية رسمية، إن مسيرة إسرائيلية شنّت غارة جوية مستهدفة ساحة بلدة بيت ليف الحدودية، بصاروخين. مؤكدة: "والمعلومات تشير الى وقوع إصابات".

ونوهت الوكالة اللبنانية إلى أن طيران الاحتلال المسير حلّق، في وقت سابق اليوم، على علو منخفض فوق عنقون وكفر حتا وعرب الجل.

وفي سياق متصل، ألقت طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة صوتية في منطقة هورا بين كفر كلا ودير ميماس في اعتداء هو الثاني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت "الوكالة الوطنية" بنجاة مواطن في منطقة "هورا" باتجاه كفر كلا بعد إلقاء مسيرة تابعة للاحتلال قنبلة صوتية في محيطه.