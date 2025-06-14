وزير الدفاع الباكستاني يدعو لوحدة إسلامية عاجلة لمواجهة "العدوان الإسرائيلي" ويؤكد وقوف بلاده الكامل إلى جانب إيران

وطن: دعا وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، اليوم السبت جميع الدول الإسلامية إلى التوحد لمواجهة "العدوان الإسرائيلي".

واستنكر "آصف" خلال كلمة له في جلسة للجمعية الوطنية، الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران؛ والذي استهدف منشآت عسكرية وأسفر عن مقتل قادة عسكريين ومدنيين.

وقال: "إيران دولة مجاورة لباكستان وتربطنا بها علاقات عمرها قرون. في وقت المحنة هذا، نقف مع إيران بكل الوسائل. سنحمي مصالح الإيرانيين. الإيرانيون إخواننا، ونشاركهم أحزانهم وآلامهم".

وحذر: "إسرائيل تستهدف اليمن وإيران وفلسطين، لذا فإن وحدة العالم الإسلامي أصبحت ضرورة حتمية. إذا بقينا صامتين ومنقسمين اليوم، فسيتم استهداف الجميع في النهاية".

وشدد وزير الدفاع الباكستاني على ضرورة "عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وأن تتحد جميع الدول الإسلامية لمواجهة إسرائيل".

ولفت النظر إلى أنه "حتى الشعوب غير المسلمة في الغرب تخرج في احتجاجات ضد إسرائيل. ضمائرهم قد استيقظت على عكس العالم الإسلامي".

وأكد أن "باكستان حافظت على موقفها الثابت منذ اليوم الأول. لم نعترف بإسرائيل قط ولم نقيم أي علاقات معها".

وحث جميع الدول الإسلامية على "قطع العلاقات مع إسرائيل. أيدي إسرائيل ملطخة بدماء المسلمين، ويجب رفض مثل هذه الأيدي".

وواصلت "إسرائيل" هجماتها الواسعة على إيران، اليوم السبت، وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الجيش "تمكن من إسقاط مسيرات إسرائيلية انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية".

وأضاف المصدر ذاته أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".

كما نقلت وكالة تسنيم عن نائب محافظ لرستان قوله إن القوات الإيرانية أسقطت 4 مسيرات إسرائيلية وطائرات صغيرة في أجواء منطقة خرّم آباد.