الجيش الإيراني: قواتنا استهدفت مقاتلة "إف-35" اسرائيلية والطيار قفز بمظلته

وطن: أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مقاتلة "إف-35" إسرائيلية غربي البلاد، وأن الطيار قفز بمظلته، بينما تستمر الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في إيران.

وكان الجيش الإيراني أعلن -أمس الجمعة- أن "قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش أصابت ودمرت بنجاح طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين من طراز إف-35 وعددا كبيرا من الطائرات المسيّرة".

وحسب ما أورده وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فإن مصير الطيارين الإسرائيليين غير معروف ويجري التحقيق فيه.

في المقابل، نفى مسؤول إسرائيلي أن تكون إيران أسقطت طائرتين حربيتين إسرائيليتين حسبما أفادت به تقارير، واصفا الأمر بأنه "خبر كاذب".

وواصلت إسرائيل هجماتها الواسعة على إيران، اليوم السبت، وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الجيش "تمكن من إسقاط مسيرات إسرائيلية انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية".

وأضاف المصدر ذاته أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".

كما نقلت وكالة تسنيم عن نائب محافظ لرستان قوله إن القوات الإيرانية أسقطت 4 مسيرات إسرائيلية وطائرات صغيرة في أجواء منطقة خرّم آباد.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإيرانية