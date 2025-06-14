البنك العربي يفوز بالمركز الأول في دوري خماسيات سمارت السابع 2025

رام الله- وطن: نظمت شركة سمارت لإدارة الحدث والتسويق دوري خماسيات سمارت السابع لكرة القدم، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها على أرض ملعب مدرسة الأكاديمية العربية للتعليم الحديث في سردا، حيث جاء دوري العام بمشاركة 16 فريق يمثلون عدد من الشركات والمؤسسات الفلسطينية.

جدير بالذكر أن دوري العام كان برعاية عدة شركة وهي شركة سنترال سبورت (اديدايس) وشركة النبالي والفارس للعقارات وشركة الأخوة المتحدون للاستثمار والتسويق (UBC) وشركة (HONOR) وكانت رعاية المشروب الرسمي للبطولة من شركة (Coffee Lab)

وتم افتتاح البطولة بحضور ممثلي الشركات المشاركة واللاعبين، وتحدث سامر طاهر مدير عام سمارت عن أهمية البطولة التي تنظم بالرغم من جميع الظروف الصعبة التي تمر على أبناء شعبنا الفلسطيني وأهميتها في تعزيز التآلف وروح التعاون بين الطواقم العاملة في الشركات، وأشار طاهر أن شركة سمارت عملت هذا العام على تنظيم البطولة للمرة السابعة بعد النجاح المستمر والكبير الذي يتم تحقيقه في كل عام من البطولة في دوراتها السابقة.

وتوجه طاهر بالشكر إلى جميع الشركات والمؤسسات المشاركة والراعية للبطولة لهذا العام، وأضاف طاهر أن البطولة تعد جزء من نشاطات الشركة السنوية التي تعمل من خلالها على توطيد العلاقات مع مؤسسات وشركات المجتمع المحلي في إطار ترفيهي وتنافسي رياضي.

وتم توزيع الفرق المشاركة على أربع مجموعات بعد إجراء القرعة بين الفرق المشاركة وشهدت تصفيات المجموعات مباريات قوية وبأجواء حماسية من الجمهور الذي كان من عائلات وموظفي الشركات المشاركة الذين تواجدوا داخل الملعب لدعم لاعبي الفرق المشاركة.

وبعد انتهاء الدور الأول تأهل لدور الثاني ثمانية فرق شملت كل من البنك العربي، شركة يونيبال، شركة بيرزيت للأدوية، عابدين اليت هوم، كوفي لاب، نقابة المهندسين، شركة مدى ومدرسة الاكاديمية العربية للتعليم الحديث.

كما والتقى بالمباراة النهائية كل من فريق البنك العربي وفريق مدرسة الاكاديمية العربية للتعليم الحديث، وقد أسفر اللقاء عن فوز فريق البنك العربي بنتيجة هدفين دون مقابل، وحصل فريق شركة عابدين اليت هوم على المركز الثالث.

وفي نهاية البطولة تم تتويج الفرق الفائزة بحضور ممثلي الشركات الراعية والفرق المشاركة،وقد تم تقديم جوائز البطولة على النحو التالي، أفضل حارس مرمى اللاعب منير قنداح من فريق البنك العربي، وأفضل لاعب مروان ترابين من فريق شركة عابدين اليت هوم، وهداف البطولة اللاعب محمود أبو عيوش من فريق شركة بيرزيت للأدوية والفريق المثالي شركة يونيبال وكأس المركز الثالث عابدين اليت هوم وكأس المركز الثاني وميداليات فضية الاكاديمية العربية للتعليم الحديث وكأس المركز الأول وميداليات ذهبية فريق البنك العربي.