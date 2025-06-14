وزارة الصحة في غزة: 90 شهيدًا و605 إصابات خلال 48 ساعة الماضية

وطن:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت 90 شهيدًا و605 إصابات خلال الـ48 ساعة الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 55,297 شهيدًا و128,426 إصابة.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 وحتى الآن بلغ 5,014 شهيدًا و16,385 إصابة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن حصيلة ما وصل المستشفيات من الشهداء والمصابين نتيجة استهداف المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات خلال 48 ساعة الأخيرة بلغت 29 شهيدًا وأكثر من 380 إصابة، لترتفع بذلك حصيلة شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 274 شهيدًا وأكثر من 2,532 إصابة منذ بدء الاستهداف الممنهج لمناطق توزيع المساعدات.