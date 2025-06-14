"إسرائيل" تواصل هجماتها على إيران وطهران تعلن إسقاط مسيرات وإصابات في صفوف المدنيين

وطن: واصلت "إسرائيل" هجماتها على مواقع إيرانية اليوم السبت، فيما أعلنت طهران عن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي كانت تقوم بمهام "التجسس" في شمال غرب البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن القوات الجوية الإيرانية تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية كانت قد انتهكت المجال الجوي الإيراني في منطقة سلماس الحدودية. وأوضحت أن هذه المسيرات كانت تقوم بمهام تجسس واستطلاع في الأجواء الإيرانية.

وفي الوقت ذاته، أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن "إسرائيل" شنت موجة جديدة من الهجمات على مواقع في إيران، حيث استهدفت صواريخ إسرائيلية عدة مواقع في محافظة أذربيجان الشرقية. كما أفادت تقارير إعلامية إيرانية بوقوع انفجارات قوية في مدينة تبريز.

من جانبه، أكد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أن إيران تجاوزت "الخطوط الحمراء" بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، متوعدًا بمواصلة الهجمات على إيران. وقال إن إسرائيل ستواصل استهداف المواقع الاستراتيجية الإيرانية.

فيما صرح قائد سلاح الجو الإسرائيلي بأن طائراته حلقت في سماء طهران لأول مرة منذ بداية الحرب، وهو ما يشير إلى تصعيد ملموس في الهجمات الجوية على العاصمة الإيرانية.

غارات إسرائيلية وصواريخ على طهران

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مواقع إيرانية صباح اليوم السبت، مما أسفر عن اندلاع حرائق في مطار مهرآباد بطهران نتيجة سقوط قذيفتين على المطار. وذكرت إيران أنها قامت بتفعيل منظومات الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات.

وفي إطار التصعيد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر منشأة نووية في أصفهان، وأكد تدمير منشآت لتحويل اليورانيوم وإنتاج اليورانيوم المعدني.

من جهة أخرى، أكدت إيران أن دفاعاتها الجوية تصدت بكثافة للقذائف الصاروخية الإسرائيلية، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الهجمات لم تلحق أضرارًا بالمرافق الرئيسية للمطار.

وفي تطور آخر، أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 60 مدنيًا في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع جمران السكني في طهران، بينهم 20 طفلًا. وأكدت السلطات الإيرانية استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة، حيث تم انتشال 38 جثة حتى الآن.