الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في عدة مناطق بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مجموعة من المواطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية.

ففي بلدة دير الغصون شمال طولكرم، تم اعتقال الأسير المحرر عبد الرحمن فهمي زيدان (65 عامًا)، وسلام أمين أبو صاع، بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، في وقت لاحق، ثلاثة شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله، وهم الأسرى المحررون: ثائر صمادعة، محمد بهاء عياش، ورياض صلاح عليان، وذلك بعد اقتحام المخيم ومداهمة منازلهم، حيث تم العبث بمحتوياتها وتخريبها بشكل متعمد.

وأكد شهود عيان أن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفتيش واسعة، شملت تكسير الأثاث والممتلكات.

وفي بلدة عنبتا شرق طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجدي قيس شراقة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين هم: رأفت نائل ريان، والأسير السابق عبد العزيز حمد مرعي، وحذيفة محمد مرعي، بعد اقتحام منازلهم.