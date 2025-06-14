الاحتلال يعتقل الرفيق نصر نزار الملح نائب رئيس مجلس قروي عين قينيا بعد إطلاق النار على منزله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الرفيق نصر نزار الملح، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس المجلس القروي من منزله في قرية عين قينيا غرب رام الله، وذلك بعد ساعات من تعرّض منزله لإطلاق نار حي ومباشر من قبل قوات الاحتلال.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد ميداني متكرر، حيث تجمع قوات الاحتلال بين الترهيب المسلح والمداهمات الليلية والاعتقالات التعسفية، دون أي مبرر قانوني أو توجيه تهم. وتعد هذه الممارسات جزءًا من سياسة ممنهجة لترويع الفلسطينيين واستهداف الشباب في مناطق الضفة الغربية.