بينها قواعد جوية.. الصواريخ الإيرانية أصابت أكثر من 150 هدفاً للاحتلال

وطن: أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الضربات التي وجّهتها إيران إلى "إسرائيل"، رداً على العدوان الذي شنته عليها فجر يوم الجمعة، أصابت أكثر من 150 هدفاً.

وأكّدت الوكالة أن الضربات الإيرانية أصابت قواعد جوية إسرائيلية تضم مقاتلات من طراز "أف 35" و"أف 16" و"أف 15".

كذلك، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من الصواريخ الإيرانية على "تل أبيب" وجنوبها ومنطقة النقب، وفي القدس وبحيرة طبريا وحيفا وبئر السبع والجليل في الشمال، وتسجيل إصابات مباشرة، بينها سقوط صاروخ على مبنى مكوّن من 50 طبقة في "تل أبيب الكبرى".

وأفاد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية أمير موسوي، بأنّ أحد الصواريخ الإيرانية أصاب مركزاً للأبحاث النووية في "تل أبيب"، في حين أقر الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي بأنّ الدفاعات ليست محكمة بنسبة 100%.

وألحقت الصواريخ الإيرانية دماراً وأضراراً غير مسبوقة في مناطق عديدة أبرزها: "تل أبيب"، فيما أعلن الإعلام الإسرائيلي رصد إطلاق نحو 300 صاروخ من الأراضي الإيرانية على 3 دفعات.

وقالت "هآرتس" الإسرائيلية إنّ الصواريخ الإيرانية دمّرت 9 مبانٍ بشكل كامل، فيما تضررت مئات الأبنية الأخرى في "رمات غان" في "تل ابيب" وسط فلسطين المحتلة.

وأُصيب أكثر من 60 مستوطناً، بينهم حالات حرجة، من جرّاء الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت مناطق واسعة في "إسرائيل" باعتراف الإسعاف الإسرائيلي.