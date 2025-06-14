الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويُشدد إجراءاته العسكرية في قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت منازل أسرى محررين، واعتقلت كلا من: محمد أبو سمرة، وعاكف نزال، وعبود سعسع، وأحمد عوينات، وذلك عقب تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في عدد من الأحياء، من بينها محيط مسجد المرابطين، وشارع الدواوين، وشارع المحافظة، وشارع جلجولية، وديوان جعيدي، حيث استمر الاقتحام لما يقارب ثلاث ساعات متواصلة، قبل انسحابها من المدينة.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة قلقيلية.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، إلى جانب مداخل القرى الواقعة شرق المدينة، وهي: النبي إلياس، إماتين، والفندق–حجة، عبر بوابات حديدية، وتمنع تنقّل المواطنين، كما تطلق الرصاص الحي تجاه أي مواطن يحاول الاقتراب من الحواجز أو السير على الأقدام قربها.