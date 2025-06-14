دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية تدك "تل أبيب" والشمال.. والاحتلال يقر بقتيلين و40 إصابة

وطن: أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ، مستهدفة "تل أبيب" ومناطق واسعة في شمال "إسرائيل"، وسط حالة تأهب قصوى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت.

وأشارت وسائل إعلامية إسرائيلية إلى تفعيل صفارات الإنذار بشكل متواصل في مختلف المناطق، من الجنوب حتى الحدود الشمالية، مروراً بالقدس، و"تل أبيب"، والنقب، و"إيلات"، والعفولة، والناصرة العليا، وطبريا، حتى الجولان.

كما أشارت منصة إعلامية إسرائيلية إلى سقوط صاروخ في "ريشون لتسيون" جنوب "تل أبيب"، فيما سُجلت انفجارات عنيفة في مناطق عدة من الشمال، بما في ذلك حيفا.

وأفادت تقارير إسرائيلية عن إصابات ودمار كبير في منطقة الوسط من جراء الصلية الصاروخية الأخيرة من إيران.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن إيران اطلقت 3 دفعات صاروخية على إسرائيل خلال 15 دقيقة فجر اليوم.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن دفعة سادسة من الصواريخ التي أطلقت من إيران تستهدف مناطق واسعة من "إسرائيل"

مقتل 3مستوطنين

وأقر الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل مستوطنين وإصابة 40 بالقصف الصاروخي الأخير على "ريشون لتسيون"، فيما أشارت منصة إسرائيلية إلى أنّ هناك قلق كبير على الكثير من المصابين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أطلقت إيران دفعة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل"، حيث سُجلت إصابات مباشرة، تزامناً مع تصدي الدفاع الجوي الإيراني لهجمات إسرائيلية.

وقالت "القناة 14" إنّ صاروخاً إيرانياً أصاب منطقة استراتيجية جنوبي "تل أبيب"، فيما اعترف الاحتلال بقتيلة واصابة أكثر من 60، بينها حالات حرجة من جرّاء الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وبذلك يرتفع عدد القتلى الى 3 مستوطنين