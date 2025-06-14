الاحتلال يعترف بقتيلة وعشرات الإصابات في الهجوم الإيراني

وطن: اعترف الاحتلال بقتيلة اسرائيلية واصابة أكثر من 60، بينها حالات حرجة من جرّاء الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي استهدفت مناطق واسعة في "إسرائيل"، وفق الإسعاف الإسرائيلي.

وغي السياق، قالت "هآرتس" الإسرائيلية إنّ الصواريخ الإيرانية دمّرت 9 مبانٍ بشكل كامل، بينما تضررت مئات الأبنية الأخرى في "رمات غان" وسط "إسرائيل".

بالإضافة إلى ذلك، تضرر مبنى مكون من 32 طابقاً في "تل أبيب" واندلع حريق فيه.

وشنت إيران، مساء امس الجمعة، هجوما واسعا بمئات الصواريخ البالستية على أهداف إسرائيلية ردا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف، فجر الجمعة، قلب العاصمة طهران، ضمن عملية عسكرية واسعة بعشرات الطائرات، واستهدفت مواقع حساسة لقادة عسكريين وعلماء نوويين، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي.