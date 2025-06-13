هجوم إسرائيلي جديد على مواقع إيرانية والدفاعات الجوية تتصدى بكثافة

وطن: بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، في وقت متأخر من ليل الجمعة، تنفيذ هجوم جوي واسع على مواقع إيرانية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. وأفادت تقارير رسمية في طهران بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت بكثافة للأهداف التي ظهرت في سماء العاصمة.

وفي ضوء التصعيد، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة الثانية ظهرًا من اليوم السبت بالتوقيت المحلي، في إجراء احترازي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الدفاعات الجوية في طهران أطلقت نيرانًا كثيفة في مواجهة ما وصفته بـ"القذائف الصهيونية"، فيما أشارت وكالة تسنيم إلى أن المضادات الجوية تصدت لهجمات إسرائيلية على محافظة كرمانشاه غرب إيران.

ويأتي هذا التطور بعد أن أطلقت إيران موجات من الصواريخ الباليستية باتجاه فلسطين المحتلة، ردًا على ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع متعددة في أنحاء إيران فجر الجمعة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى، من بينهم قيادات عسكرية رفيعة المستوى وخبراء في المجال النووي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن العملية الانتقامية، التي أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت أكثر من 150 موقعًا إسرائيلياً، من بينها قاعدتا نوفاتيم وعودا الجويتان، إضافة إلى وزارة الحرب ومواقع حيوية أخرى.

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع تأكيده أن "لا مكان آمنًا في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني سيكون "مؤلمًا".

وشهدت مناطق واسعة من الشمال إلى الجنوب، إطلاق صفارات الإنذار، فيما سُجلت انفجارات متفرقة وانقطاعات في التيار الكهربائي في عدة مناطق.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بوقوع دمار وُصف بـ"غير المسبوق" في منطقة تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى تضرر عشرات المباني والمركبات، سواء بفعل الصواريخ الإيرانية أو الصواريخ الاعتراضية.