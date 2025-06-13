إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في العيزرية والرام

وطن: أصيب، مساء الجمعة، مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي العيزرية، جنوب شرق القدس المحتلة، والرام شمالها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان في العيزرية، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) في الجزء السفلي من جسده، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طفلا أصيب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية، وشاب (21 عاماً) بالرصاص الحي باليد والفخذ في بلدة الرام.

كما اندلعت مواجهات في بلدة أبو ديس عقب اقتحام قوات الاحتلال.