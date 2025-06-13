الاحتلال يحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية غرب وجنوب جنين

وطن: حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من منازل المواطنين في محافظة جنين إلى ثكنات عسكرية، في إطار حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة بلدات ومخيمات في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رمانة غرب جنين، وداهمت ثلاثة منازل بعد تفتيشها وتحطيم محتوياتها. وأجبرت عائلة المواطن رامي صبيحات على إخلاء منزلها، قبل أن تحوله إلى موقع عسكري. كما انتشرت وحدات مشاة في شوارع البلدة، دون تسجيل أي حالات اعتقال.

وفي بلدة عانين، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات استهدفت منازل لعائلة ياسين، حيث أُجبرت خمس عائلات على مغادرة منزلي الشقيقين أسامة وياسين، وتم تحويلهما إلى نقاط عسكرية، مع إبلاغ السكان بعدم العودة قبل مرور أسبوع.

وشهد مخيم جنين حالة من التوتر والاستنفار العسكري، تخللها إطلاق نار حي باتجاه عمارة "القنيري" الواقعة على أطراف المخيم، في وقت لا تزال فيه قوات الاحتلال منتشرة في محيطه.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة جلبون شرق جنين، حيث استولت قوات الاحتلال على منزل المواطن وليد إبراهيم أبو الرب، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

يُشار إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق التصعيد العسكري المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في محافظة جنين، وسط تزايد الانتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم.