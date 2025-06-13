إيران تقصف "إسرائيل" بمئات الصواريخ البالستية.. إصابات مباشرة وسط تل ابيب

وطن: شنت إيران، مساء اليوم الجمعة، هجوما واسعا بمئات الصواريخ البالستية على أهداف إسرائيلية، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس عقب رصد دفعة من الصواريخ الإيرانية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ اعتراضية أطلقت للتصدي للصواريخ الإيرانية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه "إسرائيل".

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن الصواريخ الإيرانية سقطت على 7 مناطق وسط "إسرائيل".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو إصابات مباشرة لمبان في تل أبيب بالصواريخ الإيرانية، وأوردت القناة 13 الإسرائيلية أن حريقا نشب قرب مقر وزارة الجيش في تل أبيب.

وتحدثت مصادر عبرية عن وقوع عدد من المصابين جراء سقوط صواريخ إيرانية وسط "إسرائيل".

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية بدء الرد الإيراني "الساحق" بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه "إسرائيل".

وجاء الهجوم الإيراني ردا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف، فجر اليوم، قلب العاصمة طهران، ضمن عملية عسكرية واسعة بعشرات الطائرات، واستهدفت مواقع حساسة لقادة عسكريين وعلماء نوويين، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي.