حرس الثورة الإسلامية في ايران: "الوعد الصادق 3" تستهدف قلب "تل أبيب" بعشرات الصواريخ الدقيقة

وطن: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، في بيان له مساء اليوم، تنفيذ "عملية الوعد الصادق 3"، وهي ضربة صاروخية قوية ودقيقة استهدفت عشرات المواقع العسكرية وقواعد الطيران التابعة للاحتلال الإسرائيلي في عمق الأراضي المحتلة، بما في ذلك قلب مدينة "تل أبيب".

وأوضح البيان أن هذه الضربة تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وتؤكد قدرة محور المقاومة على الرد الحازم والمباشر في مواجهة جرائم الاحتلال.