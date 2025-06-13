خامنئي: مصير إسرائيل سيكون مريراً ومؤلماً وعقابٌ قاسٍ بانتظارها

وطن: أكّد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، صباح الجمعة، أنّ "على العدو الإسرائيلي أن ينتظر عقاباً قاسياً"، كرد على عدوانه.

وقال خامنئي في رسالة إلى الشعب الإيراني إنّ "الكيان الصهيوني ارتكب فجر اليوم جريمةً قذرةً وداميةً في الأراضي الإيرانية، عبر استهدافه مناطق سكنية"، مشيراً إلى أنّ "هذا العدوان يكشف طبيعة هذا الكيان الإجرامية أكثر من أي وقت مضى".

وخاطب خامنئي الشعب الإيراني، قائلاً إنّ "العدو الإسرائيلي أعدّ لنفسه مصيراً مريراً ومؤلماً وسوف يناله حتماً".

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء الإيرانيين في هذا العدوان، معقباً أنّ "خلفاءهم وزملاءهم سيباشرون مهماتهم فوراً"، مؤكداً أن مسيرة العمل والجهاد ستستمر من دون توقف.

"الأركان الإيرانية": الاحتلال نسّق عدوانه مع واشنطن.. سيدفعان ثمناً باهظاً

وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان الإيرانية أنّ العدوان الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم الجمعة، "حصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، متوعداً بأنّ الاحتلال وواشنطن "سيدفعان ثمناً باهظاً".

وشدّد المتحدث على أنّ الرد الإيراني على العدوان "حتمي، وسيكون متناسباً"، مشيراً إلى أنّ الاحتلال استهدف مناطق سكنية، وفقاً لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

في السياق نفسه، أكدت مصادر لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أنّ طهران تخطط لـ"رد حاسم" على العدوان الإسرائيلي، بينما أكد مصدر أمني أيضاً أنّها تخطط لـ"رد مؤلم"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدواناً على إيران استهدف العاصمة طهران ومحافظات أخرى.