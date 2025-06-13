المقاومة توثق استهداف جنود الاحتلال وآلياته في خان يونس وجباليا

وطن: عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد مصوّرة جديدة ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، أظهرت استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، وذلك قرب مفترق أبو شرخ جنوب مدينة خان يونس.

كما أظهرت المشاهد قصف تجمّعات للاحتلال في محاور التوغّل بقذائف الهاون.

وخلال توثيقها لعملياتها، أكدت كتائب القسام أنّ مقاتليها دمّروا آلية حفر عسكرية إسرائيلية من نوع "باقر" بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بتاريخ 29 أيار/مايو، ما أدى إلى مقتل سائق الآلية، بحسب تأكيدات المقاتلين بعد عودتهم من خطوط القتال.

كما كشفت الكتائب عن تنفيذ كمين مركّب في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال القطاع، استهدف قوة إسرائيلية تحصّنت داخل أحد المنازل، باستخدام قذيفة "TBG"، ما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة بين قتيل وجريح. وضمن العملية نفسها، جرى استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، وتفجير عبوة في جرافة عسكرية من نوع "D9"، ما أدى إلى تدمير برجها وإصابة طاقمها، وذلك بتاريخ 27 أيار/مايو.

من جانبها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لتفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة جرى تصنيعها من مخلّفات الاحتلال، بعد إعادة هندستها، وذلك شمال مدينة خان يونس.

وأكدت السرايا تفجير حقل ألغام بقوة هندسية تابعة لقوات الاحتلال شرق خان يونس، أمس الخميس.