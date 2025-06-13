وطن: دان المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون بأشد العبارات العدوان الصهيو-أمريكي الغادر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياق العربدة الصهيونية والعدوانية المنفلتة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتواطؤًا مشينًا من النظام العربي الرسمي، وخاصة من الدول المطبّعة والمعترفة بالكيان الصهيوني، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي برمّته.

وقال المؤتمر في بيان وصل وطن نسخه عنه "إن هذا العدوان الغادر يؤكد مجددًا أن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين وحدها، بل يمتد ليطال كل من يرفض الهيمنة والاستسلام للمنظومة الاستعمارية، وهو ما تثبته الاعتداءات الصهيونية المتكررة على دول وشعوب المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان واليمن".



وأكد المؤتمر "الوقوف الكامل إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة هذا العدوان الصهيو-أمريكي السافر، ونشدد على حق إيران وكل الشعوب الحرة في صد هذا العدوان والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة الإرهاب والعدوان".

كما أكد على "رفضه المطلق للعدوان الصهيوني المتكرر على شعوب المنطقة، من اليمن إلى لبنان والعراق وسوريا، وعلى حتمية وحدة الشعوب في مواجهة العربدة الصهيونية – سواء في فلسطين المحتلة أو في باقي الدول العربية – والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لشعوب المنطقة كافة، وتستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا حازمًا يضع حدًا لهذه السياسات الإرهابية".

وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر التحرك الجاد لوقف هذا العدوان ومحاسبة دولة الاحتلال التي تواصل خرق القانون الدولي وتقويض الأمن والسلم العالميين.

نص البيان كاملا كما وصل لوطن:

المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون

العدوان الصهيوامريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية استمرار للعربدة والعدوانية في المنطقة

يدين المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون بأشد العبارات العدوان الصهيو-أمريكي الغادر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياق العربدة الصهيونية والعدوانية المنفلتة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتواطؤًا مشينًا من النظام العربي الرسمي، وخاصة من الدول المطبّعة والمعترفة بالكيان الصهيوني، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي برمّته.

إن هذا العدوان الغادر يؤكد مجددًا أن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين وحدها، بل يمتد ليطال كل من يرفض الهيمنة والاستسلام للمنظومة الاستعمارية، وهو ما تثبته الاعتداءات الصهيونية المتكررة على دول وشعوب المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان واليمن.

إننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة هذا العدوان الصهيو-أمريكي السافر، ونشدد على حق إيران وكل الشعوب الحرة في صد هذا العدوان والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة الإرهاب والعدوان.

كما نعيد التأكيد على رفضنا المطلق للعدوان الصهيوني المتكرر على شعوب المنطقة، من اليمن إلى لبنان والعراق وسوريا، وعلى حتمية وحدة الشعوب في مواجهة العربدة الصهيونية – سواء في فلسطين المحتلة أو في باقي الدول العربية – والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لشعوب المنطقة كافة، وتستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا حازمًا يضع حدًا لهذه السياسات الإرهابية.

ويطالب المؤتمر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر التحرك الجاد لوقف هذا العدوان ومحاسبة دولة الاحتلال التي تواصل خرق القانون الدولي وتقويض الأمن والسلم العالميين.

المجد للمقاومة…

الحرية لفلسطين…

نعم لوحدة شعوبنا في وجه الاحتلال والعدوان.

النصر للجمهورية الإسلامية الإيرانية الهزيمة للعدوان والإرهاب الصهيوامريكي .

المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون

13/ 6/ 2025