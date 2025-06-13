الاحتلال يستهدف قم ومفاعل فوردو النووي.. والدفاعات الإيرانية تتصدى

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على إيران، منذ فجر اليوم الجمعة، حيث سُمع دوي انفجارات في غربي العاصمة طهران وشرقيها، وفي تبريز، من جراء القصف الإسرائيلي.

واستهدف الاحتلال في عدوانه محافظة قم أيضاً، جنوبي طهران، حيث قصف نقطتين فوق الأرض، في محيط مفاعل فوردو النووي، وفقاً لما أفاد به إعلام إيراني.

في غضون ذلك، أكدت وسائل إعلام إيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في البلاد، واعتراض صواريخ إسرائيلية جنوبي طهران.

وفي قم، اشتبكت بعض قواعد منظومة الدفاع الجوي مع أهداف معادية، في حين أسقطت الدفاعات الجوية مسيّرةً إسرائيليةً في محيط منشأة فوردو، بحسب ما نقله تلفزيون "برس تي في" الإيراني.

يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف، في وقت سابق اليوم، محافظات إيرانية مختلفة، وهاجم مجدداً منشأة نطنز النووية في محافظة أصفهان.

واندلع حريق في مطار تبريز، شمالي غربي إيران، من جراء العدوان الإسرائيلي، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات.

كما شنّ الاحتلال سلسلة هجمات، استهدفت 10 مواقع في محافظة أذربيجان الشرقيةن حيث استشهد 18 شخصاً وجرح 35، في حصيلة غير نهائية.

واستهدف العداون الإسرائيلي أيضاً مدينة قصر شيرين ومدينة كنغاور في كرمانشاه.

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانه على إيران فجراً، حيث استهدف طهران، إضافةً إلى محافظات أصفهان، كرمانشاه، لورستان وهمدان.

واستهدف العدوان مباني سكنيةً، كما تعرّضت محطة نطنز النووية وقواعد صاروخية عدة قرب طهران وفي مدينة كرمانشاه للاستهداف، خلال الساعات الأولى من العدوان.