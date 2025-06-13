شهداء وجرحى في غزة بغارات إسرائيلية طالت باحثين عن المساعدات

وطن: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثّفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطناً من بينهم باحثون عن مساعدات إنسانية، في وقت لا تزال فيه التحذيرات تتصاعد بشأن تفاقم الكارثة الإنسانية.

ووثّق مجمع الشفاء الطبي استشهاد 4 مواطنين في استهدافات منفصلة من بينهم أشخاص كانوا يبحثون عن مساعدات إنسانية.

بينما استقبل مستشفى شهداء الأقصى 9 شهداء في إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين شرق المطاحن في دير البلح، وسط قطاع غزّة.

كما أُصيب 13 مواطنا على الأقل، معظمهم خلال انتظارهم المساعدات في محيط "حاجز نيتساريم" وسط القطاع، بحسب مستشفى العودة في النصيرات.

وارتقى شهداء وجرحى بقصف اسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي تجمعات لمواطنين في أثناء انتظارهم وصول المساعدات في السودانية شمالي قطاع غزة.

من ناحيتها، قالت الأمم المتحدة إنّ "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن و"إسرائيل" في غزّة فشلت إنسانياً.